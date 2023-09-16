В Волжском потушили пожар в доме-тысячнике 16 сентября

Пожарные быстро справились с огнем. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Вечером 16 сентября 2023 года загорелся дом-тысячник в городе Волжском Волгоградской области. В здании на проспекте Ленина, 97 возник пожар в подвале, загорелся всякий хлам. Дым окутал двор огромного многоквартирного дома, так называемой «китайской стены», в 20.11. Пожарные справились с огнем за семь минут после получения сообщения о возгорании, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.

- В подвале многоквартирного дома горели вещи б/у на площади 5 квадратных метров. Пожарные расчёты 13 пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 20.18, - рассказали в ведомстве.

Во время ЧП в доме-тысячнике в Волжском никто не пострадал.