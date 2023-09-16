Волгоградская область получит 70 млн. рублей на строительство модульных отелей

Для туристов в регионе построят модульные отели. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Правительство России выделило еще 10 миллиардов рублей на строительство модульных отелей по стране. Из них около 70 миллионов рублей достанутся Волгоградской области. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщают в кабмине.

- Субсидии будут предоставлены 58 регионам в течение 2023–2024 годов, что позволит реализовать инвестиционные проекты и создать новые места для комфортного отдыха туристов, - рассказали в пресс-службе правительства РФ.

Так, в 2023 году Волгоградская область получит 40,3 миллиона на развитие инфраструктуры гостеприимства, в 2024-м – более 29,5 миллиона рублей на туризм. Эти средства регион будет выделять на господдержку инвесторов, вкладывающихся в эту сферу.