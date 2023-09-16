В массовой битве «стенка на стенку» в ЦПКиО Волгограда нокаутировали участника

Десятки мужчин сошлись в драке в парке. Кадр с видео ЦПКиО

Несколько десятков молодых мужчин схлестнулись в битве стенка на стенку вечером 16 сентября в ЦПКиО Волгограда. Все было по правилам: массовая драка прошла в рамках фестиваля славянской культуры, бойцы из двух спортивных клубов были в боксерских перчатках, а кто-то и в шлемах. Правда, одному из участников понадобилась помощь медиков – соперник отправил его в нокаут. На этот случай в центральном парке культуры и отдыха дежурили врачи скорой.

Напомним, в бою участвовали профессиональные спортсмены. А на фестивале славянской культуры волгоградцев развлекали также песнями и танцами, работала ярмарка, учили всяким премудростям на мастер-классах.