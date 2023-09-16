В двух районах Волгограда 17 сентября отключат свет

Электроэнергии не будет в первой половине дня. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Несмотря на выходной, из-за плановых неотложных работ на электросетях жители двух районов Волгограда временно останутся без электроснабжения в воскресенье. Отключат электричество 17 сентября 2023 в Советском и Ворошиловском районах Волгограда, сообщили в «Россети Юг».

В Советском районе Волгограда в воскресенье, 17 сентября 2023, без электричества оставят с 10.00 до 13.00 жителей улиц: Академика Комарова, 2-56, 28а, 9-49, 23а, 23б, 23д, 58б, Бурденко, 1-11, 4-12, Вавилова, 1-13, 2-12, Владимирская, 1/1, 12/1, 10а, 8а, 8б, 1-19, 2-34, Качуевской, 1-19, 19а, Я. Купалы, 1, 1а-1в, 3, 4, 13-23, 13а, 15а, 21а, 14-36, 12б, Мамина-Сибиряка, 1-27, 1а, 1б, 1г, 2а, 2б, 2-28, Научная, 1а, 5, Новикова-Прибоя, 1-25, 2б 2г, 2-24, 24а, 28, Петрова, 1-13, 11а, 2, 8, 8а, 10, 12, Песчанокопская, 2-12, Савиловой, 1-25, 1б, 2б, 2-22.

В Ворошиловском районе Волгограда воскресные коммунальные страдания без света также продлятся с 1.00 до 13.00 по адресам: ул. Волынская, 14-26, 11-21, ул. Гурзуфская, 3, 14, 12, ул. Дивногорская, 4, 8, 10, 37а, 22, 20, 30, 38, 6а, 28, 26, 26а, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6, 40/7, 40/8, 32а, 140/4, 140, ул. Дрогобычская, 2-12, 1-15, ул. Морфлотская, 32, 34, 49, 47/10, 37-45, ул. Нефтегорская, 6/1, 8/1, 8, 57, 25, ул. Соликамская, 2-22, пер. Гурзуфский, 2-8, 1-9, ул. Татищевская, 2а кв.8, 6, 9, 10, 7/1, 7/2, 9/1, 41-65, 10-38, ул. Феодосийская, 1, 46а, 51-61, пер. Татищевский, 2-16, 1-13, пос. Кирпичный завод №2.