До конца года приставы потратят миллионы на депортацию мигрантов из Волгограда

Если мигрант незаконно находится в РФ, его депортируют. Фото: Семен ШПАК

Управление федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области объявило электронный аукцион на услуги по приобретению билетов на самолет, поезд и автобус для депортации незаконных мигрантов. До конца 2023 года на это готовы потратить миллионы рублей из федерального бюджета. Начальная цена контракта – более 5,7 миллиона рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документ.

При этом услуги за оформление билетов на автобус оценили в 500 рублей, на поезд – в 800 рублей, на самолет – около 1,5 тысячи рублей (международные рейсы чуть дороже). Предоставить такие услуги исполнитель должен 24 часа в сутки, независимо от выходных или праздников. При этом он обязан рассчитывать экономически выгодные для заказчика маршруты и рейсы.

В списке предполагаемых авиа, ж/д и авто маршрутов для депортируемых конечными точками значатся Стамбул, Ташкент, Ургенч, Душанбе, Баку, Кабул, Ереван и другие города. Всего в перечне 270 направлений.

Объявят поставщика услуг по итогам аукциона 27 сентября.