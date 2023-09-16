Рождаемость и смертность снижаются в Волгоградской области

Смертность превысила рождаемость почти в два раза. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде и области за семь месяцев с января по июль 2023 года родилось 9599 малышей. Рождаемость по сравнению с тем же периодом прошлого года снизилась на 5,1%. При этом умерли за это время 18 тысяч 411 волгоградцев. Смертность упала на 10%, но все же превысила рождаемость в 1,9 раза. Естественная убыль населения составила 8812 человек. Такие данные о естественном движении населения опубликовал Росстат, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документ.

Число разводов при этом незначительно выросло. За 7 месяцев распались в регионе 6042 семьи (+0,7%). При этом поженились за то же время 6946 волгоградских пар. Количество браков выросло на 7,3%.

Если брать статистику отдельно за июль 2023 года, то за месяц в волгоградских семьях появились на свет 1468 мальчиков и девочек. Похоронили за это время 2350 человек, в том числе 8 младенцев до года. Население Волгоградской области за счет естественных причин в середине лета сократилось на 882 человека и это не считая тех, кто покинул регион в поисках лучшей жизни. Оформили брак 1637 пар, развелись – 853.