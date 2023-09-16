Больше половины урожая картофеля собрали аграрии Волгоградской области

Волгоградские аграрии собрали уже более 50 тысяч тонн картофеля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Волгоградские аграрии перешли «экватор» в уборке картофеля. К середине сентября 2023 года «второй хлеб» собрали на 55% полей региона – это 2,2 тысячи гектаров. Средняя урожайность волгоградского картофеля – 337,7 центнера с гектара, сообщили в комитете сельского хозяйства региона.

На сегодня валовый сбор картошки с волгоградских полей составил 52,2 тысячи тонн. В целом же урожай овощей этого года перевалил за 450 тысяч тонн, при этом заметно выросла урожайность.