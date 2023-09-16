Театру в Волжском могут присвоить имя Вячеслава Гришечкина

Вячеслав Гришечкин приезжал в ВДТ в августе 2023-го. Фото: ВДТ

В Волгоградской области Волжскому драматическому театру могут присвоить имя одного из его основателей – Вячеслава Гришечкина. Об этом заявил после смерти актера и режиссера глава города Волжского Игорь Воронин в своем тг-канале.

- Слава, спасибо за наш ВДТ, за любовь к городу и за дружбу. Царствие тебе небесное. Думаю, будет правильно, если театр, созданный Вячеславом Гришечкиным, будет носить его имя, - написал Игорь Воронин.

Также Воронин опубликовал видео, которое сняли во время последнего приезда Вячеслава Гришечкина в Волжский.

- Эта запись сделана в начале августа, когда он приезжал в Волжский и искренне восхищался, каким стал театр. Мы строили совместные планы, были интересные идеи... – рассказал глава города.

Актер и режиссер Вячеслав Гришечкин скончался 15 сентября 2023 года. Ему был 61 год, не выдержало сердце. Свою вторую супругу Анну, с которой они были вместе четверть века, он пережил всего на 5 лет.

За плечами Гришечкина сотни ролей в театре и кино. С 2009 по 2016 год он был руководителем волжского драматического театра. Известность пришла к нему уже в солидном возрасте, когда он сыграл замполита Староконя в сериале «Солдаты».