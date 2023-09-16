Минюст внес в список иноагентов волгоградца Евгения Кочегина*

Волгоградец Евгений Кочегин признан иностранным агентом. Фото: объединенная пресс-служба судов ВО.

Минюст России 15 сентября 2023 года внес в реестр иностранных агентов пять человек, среди которых оказался волгоградец Евгений Кочегин* – бывший координатор штаба Навального**, которого не раз штрафовали и арестовывали в Волгограде за организацию несанкционированных митингов, так же он запомнился нежеланием идти в армию.

- Кочегин* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, осуществлял деятельность, направленную на формирование негативного образа Российской Федерации, - говорится на сайте Минюста России.

Кроме того, новоявленный иноагент создавал и распространял материалы других иностранных агентов и выступал против СВО.

Сейчас Кочегин* живет за границей. Напомним, с мая 2022 года он находится в федеральном розыске по статье за «публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации». Как только он пересечет границу России, его ждет арест. Меру пресечения выбрали заочно.

* признан иноагентом в РФ

** в 2021 году признан экстремистской организацией