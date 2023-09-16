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НовостиОбщество16 сентября 2023 7:56

ТВ и радио не будут работать местами в Волгоградской области с 20 сентября

20 и 21 сентября 2023 в нескольких населенных пунктах Волгоградской области приостановят вещание радио и телевидения
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
ТВ не будет работать полдня.

ТВ не будет работать полдня.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за плановых профилактических работ 20 и 21 сентября 2023 года в нескольких населенных пунктах Волгоградской области приостановят вещание радио и телевидения. Не будут работать ТВ и радиовещание в райцентре Котельниково, в селе Громославка Октябрьского района и в селе Киреево Ольховского района, сообщили в Волгоградском филиале РТРС.

Из-за проведения профилактических работ и отключения передающего оборудования 20 сентября 2023 телевидение (оба мультиплекса) не будет работать с 9.00 до 15.00 в Громославке и с 9.00 до 16.00 в Киреево.

21 сентября 2023 ТВ и радио приостановят вещание в Котельниково. С 9.00 до 15.00 перерыв в вещании будет на РТРС-1, РТРС-2 и Авторадио.