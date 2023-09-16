Женщина на Toyota RAV4 протаранила ВАЗ под Волгоградом: два человека погибли, двое взрослых и 5-летний ребенок в больнице

Две аварии случились на трассе с разницей в 20 минут. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Два человека погибли, трое пострадали в лобовом ДТП с внедорожником и ВАЗом под Волгоградом. Смертельное ДТП случилось в 20.30 вечера 15 сентября на 677 километре трассы Р-229 «Самара – Пугачев – Энгельс - Волгоград» в Быковском районе. 39-летняя женщина-водитель на Toyota RAV4 вылетела на встречку и лоб в лоб столкнулась с «ВАЗ-21103». Двое погибли на месте аварии мгновенно, в больницу увезли двоих взрослых и 5-летнего ребенка, сообщили в главке МВД России по Волгоградской области.

- 18-летний водитель и 35-летний пассажир «ВАЗа» от полученных травм скончались на месте. В больницу доставлены водитель, 5-летняя и 72-летний пассажиры «Тойоты», - рассказали в ведомстве.

В обстоятельствах смертельного ДТП еще предстоит разобраться полиции.

В тот же час на той же трассе в Быковском районе случилось еще одна авария. В 30 километрах от места трагедии неустановленный водитель на «ГАЗели» вылетел на встречку и столкнулся с «Лада Приора» под управлением 21-летнего водителя. К счастью, обошлось без жертв. Травмы получила 21-летняя пассажирка «Лады», она в больнице. Скрывшегося с места ДТП водителя «ГАЗели» разыскивает полиция.