В Камышине проезд в автобусе подорожает на 25%

Проезд подорожает на 25%. Фото: Тимур ХАНОВ.

С 1 октября 2023 года в городе Камышине Волгоградской области запланировано традиционное подорожание проезда на общественном транспорте. Билет подорожает с 20 до 25 рублей за поездку или на 25%. Такие тарифы указаны в проекте постановления главы города, опубликованном на сайте администрации Камышина, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

- Стоимость проезда общественным пассажирским автомобильным транспортом и провоз одного места багажа, независимо от расстояния, в пределах городского округа - город Камышин — 25 рублей за одну поездку, - говорится в документе.

Также подорожают для камышан месячные проездные. Для учащихся они будут стоить 375 рублей, для студентов – 750, для всех остальных – 1250.

Напомним, прошлое повышение стоимости проезда до 20 рублей в Камышине было в 2020 году.