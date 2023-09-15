Размер платы за детские сады в Волгограде не изменится

Плата за детский сад зависит от количества рабочих и выходных дней Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгоградской области родители малышей могут вздохнуть спокойно – плата за посещение детских садов осенью 2023 года останется неизменной. А вот размер компенсации за оплату детсадов ежемесячно может колебаться в зависимости от рабочих и выходных дней. Так пояснили причину появления слухов о повышении родительской платы в комитете образования, науки и молодежной политики региона.

В качестве примера специалисты приводят суммы выплат за летние месяцы. Так, в июле за полный месяц пребывания ребенка в садике родителям приходила платежка в среднем на 2059 рублей, а августе – 2054, а в сентябре - 2058 рублей.

На компенсацию могут рассчитывать те категории граждан, которые пользуются поддержкой государства. На первого ребёнка компенсация составляет 20% от среднего размера заплаты родителей, на второго – 50% и на третьего – 70%, прокомментировали в областном комитете.