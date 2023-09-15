Иномарка вылетела в кювет и перевернулась: водитель погиб, трое пострадали в ДТП под Волгоградом

ДТП случилось ранним утром. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Volkswagen Touran вылетел в кювет и перевернулся утром 15 сентября 2023 года на трассе возле поселка Большевик в Еланском районе Волгоградской области. По словам очевидцев, в машине ехали четверо сотрудников МЧС. В результате ДТП 53-летний водитель иномарки погиб, трое пассажиров госпитализированы в больницу, сообщили в главке МВД России по региону.

- Водитель от полученных травм скончался на месте до приезда медиков; трое пассажиров – мужчины в возрасте 28, 29 и 30 лет с травмами доставлены в больницу, - рассказали в ведомстве.

Смертельное ДТП случилось около 5 часов утра в пятницу на 101 километре трассы «Жирновск – Рудня - Вешенская». За рулем Volkswagen Touran, который двигался от Елани в сторону Волгограда, был 53-летний водитель. По предварительным данным, в какой-то момент он не справился с управлением. Иномарка вылетела с дороги в кювет и опрокинулась. Полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.