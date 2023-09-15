17 сентября из-за матча «Ротора» в Волгограде пустят дополнительную электричку

Ради болельщиков пустили дополнительную электричку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 17 сентября, из Волгограда пустят дополнительную вечернюю электричку в Волжский. Связано это с проведением матча «СК Ротор» - «ФК Велес» на «Волгоград Арене» в этот день. Об этом сообщает ПривЖД.

Городская электричка № 6437/6438 отправится со станции Волгоград-1 в 19:10. Остановку на Мамаевом Кургане, неподалеку от стадиона, сделает в 19:20. В Волжский на конечную станцию прибудет в 20:03.

Пассажиров просят заранее ознакомиться с расписанием и спланировать свою поездку. Подробную информацию о расписании движения пригородных поездов и правилах перевозок пассажиров можно узнать на информационных стендах билетных касс, а также на официальном сайте пригородной компании.