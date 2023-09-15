76 врачей и фельдшеров отправились лечить пациентов в села Волгоградской области

Программы господдержки привлекают молодых специалистов в сельские районы. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В 2023 году в больницы сельских районов Волгоградской области по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» устроились работать 76 медработников. Каждый из 40 врачей и 36 медиков со средним образованием получит финансовую господдержку от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей по нацпроекту «Здравоохранение» и региональному проекту, сообщили в облздраве.

Чтобы сельские ФАПы и ЦР не опустели, набирают и «целевиков» в медуниверситет. Они тоже получают дополнительные выплаты от 3 до 6 тысяч рублей. В этом году их назначили 475 студентам-первокурсникам специалитета и ординатуры.