Под Волгоградом сельского главу уволили за покровительство сыну-бизнесмену

Прокуратура уволила чиновника через суд. Фото: прокуратура ВО

В Волгоградской области суд удовлетворил иск прокуратуры Серафимовичского района о досрочном прекращении полномочий сельского главы в связи с утратой доверия. Главу Горбатовского сельского поселения уличили в покровительстве сыну-бизнесмену, сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, глава села в марте и октябре 2022 года заключил два контракта со своим сыном на очистку труб гидротехнических сооружений. Сумма заказа потянула на 300 тысяч рублей. Антикоррупционное законодательство было нарушено. Но главу села в отставку местные депутаты своевременно не отправили. Прокуратуре пришлось идти в суд. Решение еще можно оспорить, в силу оно не вступило.