Средний возраст работников в Волгоградской области превысил 41 год

Больше всего волгоградцев работают в торговле и общепите. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области специалисты статистики изучили занятое население во втором квартале 2023 года. Средний возраст работников компаний превысил 41 год. При этом среди работающих мужчин процент имеющих высшее образование ниже, чем у женщин, сообщили в Волгоградстате.

Так средний возраст работающих женщин в регионе составляет 41,6 года, у мужчин – 41,9 года. У представителей сильной половины с высшим образованием каждый четвертый (27,4%), среди женщин диплом вуза у каждой третьей (37,6%). У каждого второго волгоградца за плечами лишь 9 классов школы. При этом среди руководителей мужчин больше, чем женщин – 6,7% против 4,8% соответственно.

Больше всего среди населения Волгоградской области работает в торговле, авторемонте, общепите и гостиничном бизнесе – 18,9%. На обрабатывающих производствах трудятся 14,5% волгоградцев. На третьем месте среди отраслей - транспорт и хранение, а также информации и связи. На них приходится 8,8% работающего населения.

При этом около 80% волгоградцев работают на юрлиц, около 12 трудятся у ИП и фермеров.