В гордуме Волжского избрали нового председателя и зама

Возглавил Думу единоросс Сергей Аксенов. Фото: гордума Волжского

В Волжском уже начали работать депутаты городской Думы нового созыва, которых выбрали с 8 по 10 сентября 2023 года. На первом заседании 15 сентября парламентарии избрали председателя гордумы седьмого созыва. Предсказуемо им стал единоросс Сергей Аксенов, сообщили в гордуме.

- По результатам тайного голосования председателем городской Думы избран Сергей Аксенов, рассказали в городской Думе Волжского.

Также обладатели мандатов приняли поздравления и выбрали зампредседателя гордумы, который будет работать на постоянной основе. Это место досталось представителю КПРФ – Антону Гузеву. За новых руководителей проголосовали почти единогласно: 23 за и один против.

Напомним, среди депутатов Волжской гордумы седьмого созыва 66% единороссов, пять представителей КПРФ и три из ЛДПР. Всего в Думе 25 депутатов: 13 - по партийным спискам и 12 – по одномандатным округам.

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