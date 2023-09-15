Более 7 миллионов рублей выиграл в лотерею житель Волгоградской области

С суммы выигрыша придется заплатить налог. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Житель Волгоградской области купил лотерейный билет за 250 рублей и сорвал большой куш. Пока неизвестный счастливчик 15 сентября 2023 года выиграл суперприз государственной лотереи – чуть более 7,3 миллиона рублей, сообщили организаторы гослотереи.

- На данный момент известно лишь, что счастливчик купил билет за 250 рублей в мобильном приложении, - рассказали организаторы.

Счастливыми цифрами для волгоградца стали числа 17, 19, 11, 9, 14, 16, 13, 2, которые он отметил в первом поле билета, и число 2 - во втором. Он отгадал все числа выигрышной комбинации.

С выигрыша волгоградец заплатит налог, но сумма в итоге у него останется приличная.