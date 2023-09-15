В Волгоградской области за 2023 год инвестиции в промышленность выросли на 9,5%

Инвестиции в промышленность растут в регионе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области продолжают расти вложения в промышленность. Объем инвестиций за первые полгода 2023-го составил более 27 миллиардов рублей, что на 9,5% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает комитет промышленной политики, торговли и ТЭК региона.

Больше всего вкладов в первом полугодии были направлены на развитие обрабатывающих производств региона — более 22 миллиардов рублей. Инвестиции в обеспечение электрической энергией, газом и паром инвестировано более 3 миллиардов рублей, в добычу полезных ископаемых — 1,5 миллиарда рублей, а в водоснабжение и водоотведение — полмиллиарда рублей.

В 2023 году на территории региона появятся новых 27 промышленных проектов общей стоимостью более 70 миллиардов рублей. Например, в городе Волжском идет строительство комплекса по производству плоского нержавеющего проката, в Быковском районе возводится первый в ЮФО малотоннажный комплекс сжижения природного газа.