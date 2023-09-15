Откуда агрессия? В Волгограде девочки-подростки избили нетрезвого мужчину

Избиение мужчины подростки снимали на телефон. ФОТО: стоп-кадр из видео

Видео, на котором несколько девочек-подростков всячески издеваются над явно нетрезвым взрослым мужчиной и бьют его ногами, гуляет на протяжении нескольких дней по волгоградским сообществам в социальных сетях. Этим видео с глумящимися над пьяным школьницами из Красноармейского района уже заинтересовались правоохранительные органы и организовали проверку, сообщает volgograd.kp.ru.

- Личности подростков сотрудниками полиции установлены. Ими оказались четверо учащихся школ Красноармейского района города Волгограда, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Четыре школьницы избили пьяного мужчину в Красноармейском районе Волгограда.

– 13 сентября на Марийской улице малолетние девочки представили себя сильнее пьяного человека, глумились и били, – говорится в записи к видео. - Откуда такая агрессия? Учителя? Родители?

Мужчина на видео действительно разговаривает заторможено и никак не отвечает на выпады подростков. Школьницы смеются над ним и продолжают бить его ногами в район паха. Под конец волгоградец устал от глумления, попробовал сесть на лавочку, а та перевернулась вместе с ним, что вызывало смех у подростков.

Полиция примет решение по итогам проверки.