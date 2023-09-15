Заработать до 90 тыс. рублей предлагают в Волгограде студентам-очникам

Студенты могут подзаработать аниматорами на праздниках. Фото: Татьяна ВАРЛАМОВА

В начале учебного года эксперты hh.ru составили топ-10 вакансий в Волгограде и области, которые подойдут студентам-очникам. Заработать волгоградским студентам предлагают не только на карманные расходы. Среди вакансий с зарплатой от 8 до 90 тысяч рублей: курьер, продавец-консультант, официант, аниматор, промоутер, грузчик и даже преподавателя информатики для тех, кто в ней разбирается.

Открывает топ-10 вакансий для студентов в Волгограде курьер легких заказов, при гибком графике зарплату предлагают до 85 тысяч рублей «грязными». Куда тяжелей заказы придется таскать курьеру по доставке продуктов. Получку обещают от 65 тысяч до 93 тысяч рублей на руки. От 34 тысяч в месяц может заработать продавец-консультант, чуть больше – повар в Волжском и официант в Волгограде (от 46 тысяч).

Учителю информатики в сфере дополнительного образования сулят до 32 тысяч в месяц, аниматор может заработать от 10 до 25 тысяч, промоутер – до 36 тысяч. Зарплата грузчика невелика - от 8 800 рублей на руки, начинающий менеджер в телекоммуникационной компании может подзаработать от 30 тысяч. Все вакансии подразумевают гибкий график и частичную занятость.

Эксперты советуют студентам выбирать те сферы, где можно не только подзаработать, но и получить возможность профессионально расти.