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НовостиОбщество15 сентября 2023 8:08

В Волгограде началось восстановление самолета-памятника МИГ-21С

В поселке Майском обновляют постамент военного самолета
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
МИГ-21С в поселке Майском. Фото: мэрия

МИГ-21С в поселке Майском. Фото: мэрия

В Советском районе Волгограда началось восстановление самолета-памятника МИГ-21С в поселке Майском. На первом этапе подрядчик приводят в порядок основание постамента, сообщили в мэрии.

- Бригада уже демонтировала поврежденные временем штукатурный слой и фрагменты конструкций, и в настоящее время производит отливку из бетона нового основания, после чего его облицуют гранитными плитами, - рассказали в администрации.

Памятник в Майском – это фюзеляж самолета МиГ-21С, закрепленный на 8-метровой стальной трубе. Установили его в 1973 году. С тех пор и корпус самолета, и постамент обветшали. Фюзеляж пескоструйной машиной очистят от старой краски, усилят сварные швы, сделают антикоррозионную обработку, затем загрунтуют и заново покрасят. Вокруг уложат брусчатку.

Всего в этом году в Волгограде обновят около 40 военных памятников, в том числе башни танков на линии обороны Сталинграда.