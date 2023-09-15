Газовый баллон взорвался в жилом доме под Волгоградом

В ЧП никто не погиб и не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Громкий хлопок разбудил жителей поселка Привольный в Светлоярском районе Волгоградской области ранним утром 15 сентября. В начале восьмого утра в жилом многоквартирном доме на улице Героев 29-й Стрелковой дивизии взорвался и загорелся газовый баллон, в доме повыбивало стекла, в квартире возник пожар, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главном управлении МЧС по Волгоградской области.

- В результате разгерметизации газового баллона произошло воспламенение газовоздушной смеси без последующего горения, - рассказали в МЧС.

Сообщение о ЧП с газом под Волгоградом пришло спасателям 15 сентября в 7.09 часов утра. К счастью, обошлось без трагических последствий. В результате взрыва газа никто не погиб и не пострадал.