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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 7:37

Газовый баллон взорвался в жилом доме под Волгоградом

В поселке Привольный Светлоярского района взорвался газовый баллон в жилом доме
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
В ЧП никто не погиб и не пострадал.

В ЧП никто не погиб и не пострадал.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Громкий хлопок разбудил жителей поселка Привольный в Светлоярском районе Волгоградской области ранним утром 15 сентября. В начале восьмого утра в жилом многоквартирном доме на улице Героев 29-й Стрелковой дивизии взорвался и загорелся газовый баллон, в доме повыбивало стекла, в квартире возник пожар, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главном управлении МЧС по Волгоградской области.

- В результате разгерметизации газового баллона произошло воспламенение газовоздушной смеси без последующего горения, - рассказали в МЧС.

Сообщение о ЧП с газом под Волгоградом пришло спасателям 15 сентября в 7.09 часов утра. К счастью, обошлось без трагических последствий. В результате взрыва газа никто не погиб и не пострадал.