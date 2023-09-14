В пяти районах Волгограда отключат электроснабжение 15 сентября

Обесточат дома на несколько часов. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Среди коммунальных страдальцев, которым отключат электричество 15 сентября 2023 года, будут жители пяти районов Волгограда. Из-за плановых работ энергетиков в списках адресов окажутся несколько улиц в Центральном и Краснооктябрьском, Ворошиловском, Советском и Красноармейском районах областного центра. Обойдется без массовых отключений, сообщили в «Россети Юг».

В списке на отключение электричества 15 сентября 2023 в Центральном районе два дома: ул. Советская, 7 и пр. Ленина, 6. Света не будет с 9.00 до 16.00. В Краснооктябрьском районе Волгограда среди коммунальных страдальцев, которым придется провести 15 сентября 2023 без электричества несколько часов с 9.00 до 13.00, окажутся жители улиц: Еременко, №100-114 и Штеменко, №38-44.

В Ворошиловском районе в пятницу обесточат с 9.00 до 17.00 дома по адресам: ул. Елабужская, 27, 27/1, 29/1, 29, 31/1, 31, 35, 37, 43, 36-42, 42/2, 46, 46а, 48б, ул. Ельшанская, 82, 82а, ул. Котлубанская, 71а, 71-77, 72а, 74-80, ул. Ленкоранская, 41, 43, 43а, 45, 46, 48, ул. Ставропольская, 31, 31а, 33, 33а, 33б, 35, 35а, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 43а, 45, 47.

В Советском районе электричество вырубят 15 сентября на три часа – с 9.00 до 12.00. Затронут отключения дома по адресам: ул. Богомолова, 19, 23-33, 30-38, 42-48, ул. Засекина, 18-30, 34-40, 44-48, ул. Окунева, 63-75, 70-88, ул. Платонова, 45, 51-57, 50-54, 58-68, ул. Стругацких, 1.

В Красноармейском районе в конце рабочей недели локальный блэкаут объявят с 9.00 до 16.00 в домах на пяти улицах: Копецкого, 2-6, Марийская, 3-11, Мачтозаводская, 152, Олимпийская, 8-14, Пятиморская, 33, 35.