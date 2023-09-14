«Жестоко обращалась и систематически унижала»: в Волгограде матери дали 8 лет колонии за доведение сына до самоубийства

После смерти сына женщина отправится в колонию. Фото: Семен ШПАК

В марте 2023 года 16-летний подросток в Волгограде покончил жизнь самоубийством, тело парня нашли под окнами высотки. Спустя полгода, 13 сентября, Дзержинский районный суд отправил его мать в колонию на 8 лет. Анастасию Х. признали виновной в доведении до самоубийства своего несовершеннолетнего сына, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе суда.

- Суд назначил матери наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет в исправительной колонии общего режима, - рассказали в суде.

Суд установил, что больше двух лет родная мать гнобила сына-подростка. Мальчик долго терпел жестокое обращение. К тому же мать систематически и по любому поводу унижала его человеческое достоинство. В итоге лишенный родительской любви и поддержки парень решился на отчаянный шаг. Его не стало.

Свою вину в суде женщина отрицать не стала. От показаний отказалась. Приговор еще не вступил в силу. Но свое наказание мать уже получила.

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