180 тыс. рублей в месяц для счастья нужно жителям Волгограда

У волгоградцев одни из самых скромных запросов в стране. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Сколько денег в месяц нужно волгоградцам для счастья, в сентябре 2023 года выяснил в ходе опроса сервис SuperJob. Сумма вышла весьма солидная – 180 тысяч рублей в месяц. При этом в Волгограде и Астрахани самые скромные материальные желания в стране. Самые большие запросы оказались у москвичей, жителей Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

За полгода с марта 2023 года достаточная для счастья сумма в Волгограде подросла на 15 тысяч рублей. В среднем же запросы россиян выросли на 3% и сумма побольше - 200 тысяч в месяц.

Примечательно, что мужчинам для счастья денег нужно больше, чем женщинам. Растут запросы и с прожитыми годами. По сравнению с выпускниками вузов люди в возрасте 45+ называют сумму в полтора раза больше. Такая же история и с ростом доходов: чем больше заработок, тем больше не хватает.