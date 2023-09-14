В Волгограде 91-летней женщине присвоят статус «Жителя осажденного Сталинграда»

Суд принял решение встать на сторону пенсионерки Фото: Алексей БУЛАТОВ

91-летняя волгоградка добилась присвоения статуса «Жителя осажденного Сталинграда». Правда произошло это не без помощи районной прокураты, как сообщили в пресс-службе областного ведомства.

Пожилая женщина спросила в органах социальной защиты населения о волнующем ее вопросе, но ей объяснили, что для этого необходимы подтверждающие документы. Но из-за почтенного возраста и состояния здоровья пенсионерка попросту не могла самостоятельно собрать все документы.

Тогда на помощь пришла прокуратура Краснооктябрьского района Волгоградской области, где и проживает волгоградка. В ведомстве смогли собрать документы для доказательственной базы и установить, что женщина с момента рождения и до начала войны проживала в Тракторозаводском районе со своей семьей. В период Сталинградской битвы она переживала голод, жесткое обращение со стороны фашистских захватчиков и даже была свидетелем расстрела своего отца.

Таким образом, пенсионерка добилась получения статуса «Жителя осажденного Сталинграда» и соответствующих льгот, среди которых ежемесячная выплата выплата в размере в 1699 рублей, бесплатное жилье и медуслуги.