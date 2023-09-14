Под Волгоградом нашли партию просроченной рыбы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Партия опасной рыбы могла бы попасть на прилавки магазинов Волгоградской области, если бы не сотрудники Россельхознадзора, которые тщательно проводят мониторинг системы производителей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, нарушения нашли в работе ООО «Бриз». Предприятие занимается выращиванием зерновых культур, а также переработкой рыбы

- Мониторинговой группой ведомства по данным системы «Меркурий» выявлено, что на площадке юридического лица были увеличены сроки годности на продукцию (щука), которая была изготовлена из сырья с меньшим сроком годности, - уточнили в надзорном ведомстве.

Рыба в магазины не попала, а производителя предупредили о последствиях повторного нарушения технического регламента и законов о пищевой продукции.