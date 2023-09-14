В Волгограде группа «Алиса» выступит на Кроп Арене в парке «Раздолье» 4 октября

«Алиса» выступит на «Кроп Арене» 4 октября. Фото предоставлено Кроп Арена

Новая концертная площадка «Кроп Арена» в Волгограде в сентябре решила переехать в парк «Раздолье», чтобы быть ближе к любителям музыки. Открывать площадку на новом месте будет рок-группа «Алиса». Константин Кинчев выступит на «Кроп Арене» 4 октября 2023 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru организаторы.

- Также в ближайшие месяцы на сцене «Кроп Арены» дадут концерты MAYOT, Йорш, GSPD, Hamali & Navai, Павел Пламенев, ATL и множество других артистов, - рассказали организаторы.

Напомним, новая концертная площадка с качественным светом и звуком вместимостью до 2000 человек открылась в Волгограде в ЦПКиО 22 января. Благодаря наличию просторного танцпола, балкона с сидячими вип-местами, сцены шириной 18 метров и экрана 8×4 метра для видеоряда концертная площадка удобна и для музыкантов, и для зрителей.

Первой на «Кроп Арене» выступала панк-группа «План Ломоносова». За 8 месяцев волгоградцы смогли услышать Каспийский груз, Lumen, Пневмослон, ssshhhiiittt!, GSPD, LOVV66, Джизус, Wildways и других.

Куда идем: концерт группы «Алиса» в Волгограде

Когда: 4 октября 2023 года

Где: Кроп Арена по новому адресу: Волгоград, парк «Раздолье», улица Краснознаменская, 3а

Билеты: от 2000 руб.