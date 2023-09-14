Массовый бой «стенка на стенку» устроят 16 сентября в ЦПКиО Волгограда

Молодецкие игры устроят в ЦПКиО. Фото: Иван МАКЕЕВ

Молодые мужчины сойдутся в кулачном бою «стенка на стенку» в центре Волгограда. Массовую драку устроят в рамках фестиваля славянской культуры, который пройдет в ЦПКиО в субботу, 16 сентября 2023 года. В 16 часов у озера черепах в зоне аттракционов волгоградцев ждут традиционные русские забавы. Здесь будут водить хороводы, петь, плясать, тягать гири, перетягивать канат, сообщили организаторы.

Кулачный бой, организованный федерацией традиционных видов спорта «Двуглавый Орёл», станет одним из масштабных и зрелищных событий дня. Учтите, что поучаствовать в нем здоровые совершеннолетние мужчины, парни до 18 лет – только с письменного разрешения родителей. С собой иметь боксерские перчатки, бинты, капу, по желанию защиту. Общий сбор – в 14.30.

Также в программе мероприятий фестиваля славянской культуры 16 сентября в Волгограде - борьба на поясах, спарринги и кулачные бои, фланкировка и рубка шашкой лозы. Для прекрасной половины - славянская женская гимнастика, мастер-классы и ярмарка мастеров, а также плетение венков и оберегов.