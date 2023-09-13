«Ротор» разгромил «Легион Динамо» со счетом 3:0

"Ротор" оказался сильнее "Динамо Легион". ФОТО: СК Ротор

Волгоградский «Ротор» порадовал своих болельщиков неожиданной победой. На «Волгоград Арена» команда сине-голубых обыграла «Легион Динамо» из Махачкалы со счетом 3:0 и прошла в четвертый раунд Кубка России по футболу. За игрой на стадионе наблюдали 5128 зрителей.

Первый тайм прошел без каких-либо успехов, но уже спустя 8 минут после перерыва первый гол забил Данил Арсентьев, на 67 минуте увеличил преимущество недавно прибывший в «Ротор» Михаил Агеев, третий мяч в ворота соперников забил Рамазан Гаджимурадов на 76 минуте.

Следующий матч состоится 17 сентября. В рамках 10-го тура Второй лиги «Ротор» также сыграет дома против ФК "Велес" (Москва).