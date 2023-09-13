Под Волгоградом перед судом предстанет машинист трубоукладчика из-за смерти друга

Мужчине грозит до 5 лет колонии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Городищенском районе Волгоградской области готовится предстать перед судом 61-летний машинист трубоукладчика. Из-за его некачественной работы в сентябре прошлого года погиб 47-летний изолировщик, который был приятелем подсудимого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

По версии следствия, трагедия произошла 6 сентября 2022 года в Городищенском районе, где проводились работы по устройству подводного перехода магистрального газопровода через реку Грачи. Выполняя сборку конструкций трубоукладчика, машинист сначала не закрепил как следует болты, в креплениях, позже мимо этой конструкции проходил изолировщик и она обрушилась на несчастного. Мужчина скончался на месте.

В отношении машиниста завели уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Пока он только возместил родным погибшего 500 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Машинисту грозит до 5 лет колонии.