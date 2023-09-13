Прямые рейсы из Волгограда в Дубай запустят с 1 ноября

Из Волгограда открывают перелеты в ОАЭ. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Авиакомпания flydubai открывает с 1 ноября 2023 года прямые рейсы из Дубая в Волгоград. Самолеты в Объединенные Арабские Эмираты будут летать два раза в неделю, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Международном аэропорту Волгограда. Билеты в ОАЭ обойдутся от 600 долларов на человека.

- Время в пути в одном направлении составит 4 часа 5 минут, - рассказали в воздушной гавани.

Рейсы будут ночными. Самолет из Дубая будет вылетать по средам и субботам в 22.05 и приземляться в Волгограде в 1.15. Из Волгограда в Дубай можно отправиться напрямую по четвергам и воскресеньям. Вылет - в 2.15, в ОАЭ пассажиры приземлятся в 7.20.

Стоимость билетов из Волгограда в Дубай на одного человека в одну сторону на первые рейсы в ноябре 2023 года составляет от 315 долларов США. Туда-обратно можно слетать за $600. Билеты уже в продаже на flydubai.com.

На маршруте код-шеринг будет осуществлять Эмирейтс. Слетать волгоградцы и другие россияне смогут не только в ОАЭ.

- Мы сделали более удобным перелет через авиационный узел Дубая в некоторые из самых привлекательных мест отдыха, включая Мальдивы, Момбасу, Оман, Шри-Ланку, Таиланд и Занзибар, - отметил старший вице-президент flydubai по коммерческим операциям и электронной коммерции Джейхун Эфенди.