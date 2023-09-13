Часть Ворошиловского района Волгограда осталась без воды из-за замены водовода

Близлежащие к месту аварии дома остались без воды. фото: КВ

Часть Ворошиловского района Волгограда 13 сентября 2023 года осталась без воды из-за замены изношенного участка водовода на улице Кузнецкой, 32. Протяженность новой трубы – свыше 20 метров. Материалы и спецтехника уже на месте, бригада приступила к устранению коммунальной аварии, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Концессиях водоснабжения».

- На время восстановительных работ подача ресурса в ряд близлежащих домов временно ограничена, - рассказали в компании.

Трубы на улице Кузнецкой решили заменить из-за прорыва водовода. Выяснилось, что вода заливает тепловой канал. Ее уже откачали, после начали копать. Затем приступят непосредственно к замене трубы. После водовод поместят в специальный металлический кожух и залатают поврежденный асфальт.