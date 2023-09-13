Выпуск «Непутевых заметок» снимают в Камышине

Съемки программы прошли в Камышине. Фото: администрация Камышина

Очередной выпуск одной из самых популярных тревел-передач Первого канала «Непутевые заметки» будет посвящен Волгограду и Волгоградской области. Накануне съемочная группа приехала в Камышин, где снимут знаменитые горы «Уши», расскажут историю купеческого городка, его предприятия и, конечно, не забудут про камышинский арбуз, сообщили в администрации города.

- В планах — знакомство с историей старинного купеческого города и его достопримечательностями, - рассказали в мэрии Камышина.

Так, 12 сентября, одним из главных «героев» съемочного дня «Непутевых заметок» стали камышинский арбуз и семья Ковалевых из села Антиповка, которая готовит нардек - арбузный мед по старинному рецепту - и сыр из козьего молока.

До этого съемки прошли в Волгограде. Команда телепроекта показала главные достопримечательности, в том числе собор Александра Невского.