В волгоградском ВГАФКе исчезли 25 млн рублей при реализации нацпроекта

Прокуратура взяла дело под контроль. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Уголовное дело возбудили по требованию прокуратуры Волгоградской области после проверки реализации нацпроекта в государственной академии физической культуры. Испарились 25 млн рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, федеральный проект «Спорт - норма жизни» обошелся госбюджету в 55 млн рублей. На эти средства ВГАФК должен был провести дополнительную профподготовку, однако процесс носил фиктивный характер. Половина суммы исчезла.

- На основании материалов проверки прокуратуры следственным органом возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями), и 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере), - уточнили в областной прокуратуре.

В настоящий момент расследование продолжается. Прокуратура взяла его ход на личный контроль.