Волгоградский суд наказал ограбившего 8 женщин астраханца

Суд вынес решение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне, 12 сентября, Волжский горсуд приговорил 30-летнего уроженца Астраханской области к 10 годам колонии особого режима за грабеж одиноких женщин. По меньшей мере от действий преступника пострадали 8 человек. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, ранее мужчина уже был судим. Оказавшись на свободе, он взялся за старое, только в соседнем регионе.

Проникая в жилища жертв, астраханец под угрозой расправы отбирал драгоценности, деньги, телефоны. В общей сложности ущерб оценивается в полмиллиона рублей.

- Вину в содеянном мужчина полностью признал. С учетом обстоятельств совершения преступлений и мнения государственного обвинения суд приговорил фигуранта уголовного дела к наказанию в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - уточнили в прокуратуре региона.

Приговор не вступил в силу.