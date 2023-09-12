В Волгограде 13 сентября отключат электроснабжение в 5 районах

Электричество отключат на десятках улиц. Фото: Евгения ГУСЕВА

Из-за плановых ремонтных работ энергетиков 13 сентября 2023 года временно отключат электроснабжение в пяти районах Волгограда. Среди коммунальных страдальцев без света и бытовой техники окажутся жители части Центрального, Дзержинского, Краснооктябрьского, Ворошиловского и Красноармейского районов областной столицы, сообщили в «Россети Юг». Самые масштабные отключения запланированы в Ворошиловском.

В Краснооктябрьском районе среди коммунальных страдальцев без электричества 13 сентября 2023 с 9 до 17 часов окажутся жители дом по адресам: ул. Верхоянская, 100-110, 114-118, ул. Вогульская, 60-86, 65-109, пер. Вогульский, 3, 4, 5, ул. Кустанайская, 59-75, ул. Титова, 45-59, 59а, 45а, 61.

В Центральном районе Волгограда 13.09.2023 отключат электричество в одной многоэтажке – на улице Чуйкова, 37, где расположен выставочный зал музея Машкова. Свет вырубят с 9.00 до 17.00. В Дзержинском районе Волгограда 13 сентября с 9.00 до 17.00 обесточат пять домов: на ул. Землячки, 35, 37, 44 и 46, и на бульваре 30-летия Победы, 33.

Масштабней всего отключения электроснабжения в среду будут в Ворошиловском районе Волгограда. С 9.00 до 13.00 13 сентября 2023 там обесточат: ул. Дербентская, 62, 71, ул. Елецкая, 79, 81, 89, 91, 91а, 93а, 95-111, 101а, 105а, 543, 546, ул. Саранская, 55, 53, 53а, 57-65, 65а, 67, 67а, 69, 69а, 71-81, 81а, 83, 83а, 85-89, 89а, 68, 70, 72а, 72б, 74, 76, 78, 80-104, 82а, 94а, 96а, 98а, 100а, 104а, 106а, ул. Чебоксарская, 2-4, 3-7, 5а, ул. Чембарская, 2-10, 14, 16/1-16/16/8, 16/11, 16/12, 19, 23-29, 29а, 31, 31а, 33-47, 47а, 49, 49б, 51, 51б, 53, 55, 55б, 56, 56/5, 57, 57а, 57д, 57/1, 59б, 61а, 61б, пер. Чембарский, 1а, 1б, 1г, 1/5, 3, 6, 8-26, 21а, 28, 30, 32а, 34, 36, 38, 40, 40а, 42, 42а, 44, 46, 48 50, 50а, 52, ул. Череповецкая, 20, 20а, 24а, 24/3, 24/7, 26, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50. На весь день – с 9.00 до 17.00 – вырубят свет по адресам: ул. Авангардная, 1-25, 4-30, 16а, ул. Белоглинская, 65а, 65-87, 64а, 64-68, 72-82, 84а-84в, ул. Подъёмная, 1-25, 26а, 17а, 19а, 23а, 2-26, 8а, 16а, 20а, 22а, 26а, ул. Просвещения, 8-28, 20а, 7-17.

В Красноармейском районе локальный блэкаут в среду объявили с 9 до 16 часов на трех улицах: Копецкого, 2, 4, 6, Марийская, 3, 5, 7, 9, 11 и Олимпийская, 8, 10, 12, 14.