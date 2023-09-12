В Волгограде родственникам 12 погибших в СВО бойцов передали ордена Мужества

Такие медали получили 12 бойцов посмертно. ФОТО: пресс-служба музея-заповедника "Сталинградская битва"

Сегодня, 12 сентября, в Волгограде прошла торжественная передача орденов Мужества родственникам бойцов, погибших в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника «Сталинградская битва».

Указом Президента России, госнаграды были переданы в руки родственников бойцов: старшего прапорщика Юрия Кукса, сержанта Михаила Парежева, сержанта Николая Кошелец, младшего сержанта Дмитрия Мололкина, младшего сержанта Сергея Козачкова, младшего сержанта Владимира Терехова, ефрейтора Савелия Шашкова, рядовых Александра Лобанова, Алексея Копанева, Алексея Курмакаева, Дмитрия Никитина и Сергея Кутюкина.

Награды родственникам вручили заместитель военного комиссара Волгоградской области Фарид Хисматуллин и Председатель комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области Михаил Битюцкий.