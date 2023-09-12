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НовостиНедвижимость12 сентября 2023 13:02

Отключат газ 14 сентября в Краснооктябрьском районе Волгограда

Без голубого топлива 14 сентября 2023 года останутся жители двух улиц в Волгограде
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Газа не будет в течение рабочего дня.

Газа не будет в течение рабочего дня.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Краснооктябрьском районе Волгограда 14 сентября 2023 года отключат газ на двух улицах. Без голубого топлива из-за неотложных плановых ремонтных работ на объектах систем газоснабжения останутся жители более десятка домов, сообщили в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград».

Так, во избежание аварийных ситуаций газ отключат 14 сентября 2023 года с 8.00 до 18.00 в Краснооктябрьском районе Волгограда по адресам: улица Инициативная, дома №1-7 и улица Кузнецова, дома №31-41.

Жильцов в это время просят не оставлять включенными газовые плиты и колонки.