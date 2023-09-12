Андрей Курицын стал главным режиссером НЭТа в Волгограде

Андрей Курицын давно любим волгоградскими зрителями. Фото: НЭТ

Заслуженный артист РФ Андрей Курицын назначен новым главным режиссером Нового экспериментального театра в Волгограде, где он служит уже более 30 лет. В новом качестве труппе НЭТа его представил председатель комитета культуры Волгоградской области Станислав Малых, сообщают в театре.

- Коллеги встретили назначение аплодисментами, - рассказали в НЭТе.

Андрей Курицын в НЭТэ служит с 1989 года. Ученик Отара Джангишерашвили – один из основоположников театра и хранитель его лучших традиций. Зрителям известен, как ведущий артист и штатный режиссер-постановщик. За его плечами боле полусотни ролей. Среди поставленных спектаклей - «Вий», который собирает полные залы не только в Волгограде, но и на гастролях. Также в его активе несколько творческих наград.

Сейчас Андрей Курицын работает над премьерным спектаклем «Пигмалион» по пьесе Бернарда Шоу, который волгоградцам представят 26 октября.