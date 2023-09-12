Вынесли даже плойку и диспенсер для мыла: в Волгограде задержали серийных домушников, которые украли деньги и драгоценности на 5 миллионов

Домушники не брезговали ничем. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сотрудники уголовного розыска задержали серийных домушников, которые орудовали в Волгограде и вынесли из пяти квартир в Красноармейском, Кировском и Советском районах технику, деньги и драгоценности на 5 миллионов рублей. Двое мужчин не брезговали даже плойками для волос, позарились и на диспенсер для мыла, сообщили в главке МВД по Волгоградской области.

- Сотрудники уголовного розыска вышли на след и задержали двоих мужчин, подозреваемых в серии квартирных краж на территории города-героя на Волге. Ими оказались ранее неоднократно судимые 37-летний местный житель и 42-летний приезжий из другого региона страны, - рассказали в ведомстве.

Как выяснили полицейские, домушники с июля по сентябрь 2023 ограбили пять жилищ в Красноармейском, Кировском и Советском районах. Замки вскрывали при помощи отмычек. С собой уносили ювелирку, бытовую технику, деньги. В одной квартире им крупно повезло. Добычей стали 4 миллиона рублей и 2 тысячи долларов США. Но мужчины решили взять и другие заинтересовавшие их предметы: плойки для волос, отпариватели и даже диспенсер.

Часть похищенного позже нашли дома у одного из подозреваемых. Изъяли также орудия взлома. Их уже допросили по уголовным делам о кражах.

- На время расследования им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в полиции.