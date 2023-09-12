В Волгограде полицейские просят не голосовать за Лену

Вот такие сообщения несут в себе вредоносную ссылку Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде набирает популярность новая мошенническая схема. На мессенджер приходит сообщение от взломанного абонента, где он просит отдать свой голос в конкурсе и скидывает ссылку. О такой форме мошенничества рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

- Зафиксирована массовая рассылка сообщений, ведущих к взлому. Ссылка ведёт на фейковый ресурс, при попытке проголосовать у вас запросят номер телефона и код, - предупредили в главке.

Полицейские напоминают- сообщать сведения нельзя. Так мошенники получат доступ к конфиденциальной информации.