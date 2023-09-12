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НовостиОбщество12 сентября 2023 10:14

Трехдневное отключение горячей воды в сентябре отменили в Камышине

В Волгоградской области власти райцентра приняли решение не отключать горячую воду в городе
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Котельные Камышина продолжат работать в сентябре.

Котельные Камышина продолжат работать в сентябре.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Власти города Камышина Волгоградской области заявили от отмене отключения горячей воды в городе с 12 по 14 сентября 2023 года, которое на время гидравлических испытаний теплосетей ранее объявило ООО «КамышинТеплоЭнерго», сообщили в администрации Камышина.

- Отключение горячего водоснабжения по решению администрации города отменено, – рассказали в мэрии.

Чиновники отметили, что согласно правилам, ремонтировать теплосети и оборудование нужно летом, а не в канун начала отопительного сезона. До этого в Камышине уже отключали ГВС с 26 июня по 9 июля.

Напомним, в Волгограде в этом году массовые отключения горячей воды завершились в августе. В сентябре среди коммунальных страдальцев оказались только жители Кировского района.