В Волгограде на 85% завершена реконструкция кинотеатра «Победа»

Вскоре здесь откроется Дом детства. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде реставрация бывшего кинотеатра «Победа» вышла на финишную прямую. Будущий Дом детства уже радует внешним видом, общестроительные работы в нем завершены уже на 85%, сообщили в комитете строительства региона.

- Комплексная модернизация кинотеатра «Победа», которая идет по нацпроекту «Культура», реализуется по графику, - рассказали в ведомстве.

За годы реставрации в здании обновили фундамент, усилили стены, заново сделали балки и перегородки. Сейчас идут кровельные работы, внутренняя и внешняя отделка. В здании укладывают напольную плитку, монтируют сценическое оборудование, а также все инженерные системы. Вокруг на улице Краснознаменской мостят брусчатку из гранитной плитки.

Вскоре в бывшем кинотеатре откроется Дом детства с большим и малым зрительными залами на первом этаже, а также многофункциональным залом на 100 мест. Детвору также будут ждать театральные студии, мастерские техники речи, изготовления кукол и другие.