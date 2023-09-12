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НовостиОбщество12 сентября 2023 7:57

В военкомате рассказали, почему инвалид получил повестку в Волгограде

Волгоградца, страдающего психическим заболеванием, вызывали в военкомат
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Мужчину с инвалидностью вызывают в военкомат для подтверждения инвалидности

Мужчину с инвалидностью вызывают в военкомат для подтверждения инвалидности

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области мужчине, имеющему инвалидность 3 степени, вручили повестку в военкомат. Однако в комиссариате Калачевского района заверили, что знают о наличии инвалидности.

Как пояснили в военкомате, молодого человека вызывали для уточнения документов. Мужчине инвалидность выдана на год, до 1 февраля 2024-го и ее нужно заверить.

Врио военного комиссара Калачевского района Волгоградской области Дольган Лиджиев сообщил, что это стандартная процедура и такого рода предписания выдаются всем, кто находится в запасе.