В топ-5 самых дорогих вакансий сентября в Волгограде вошли главбух и монтажник

В Волгограде немало вакансий с высокими зарплатами. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В сентябре 2023 года в Волгограде предлагают высокие зарплаты от 60 до 100 тысяч рублей. В топ-5 самых дорогих вакансий вошли главбух, менеджер банка, монтажник и специалист технической поддержки с хорошим знанием английского языка. Такие данные сообщили аналитики сервиса SuperJob.

Больше всего в Волгограде в сентябре предлагают главному бухгалтеру компании, которая строит дороги и здания. В месяц главбуху готовы платить от 80 тысяч рублей. На третьем месте снова вакансия главбуха в строительной компании с доходом в 70 - 80 тысяч.

На втором месте в топ-5 - вакансия персонального менеджера в банке. При наличии минимального опыта ему предлагают от 77 тысяч рублей в месяц, бонусом идут полис ДМС и сниженные ставки по ипотеке.

Также в топ самых высокооплачиваемых вакансий сентября в Волгограде - монтажник с получкой 60 до 100 тысяч в месяц. Примерно столько же готовы платить на удаленке специалисту технической поддержки с хорошим английским.

Немало высокооплачиваемых вакансий в Волгограде и в ритейле, строительстве, здравоохранении, в IT и на производстве.