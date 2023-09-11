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НовостиОбщество11 сентября 2023 14:48

Волжская ГЭС перешла на минимальные сбросы воды

Волгоградский и другие гидроузлы Волжско-Камского каскада Росводресурсы переводят на пониженные сбросы
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Сбросы вышли на минимально возможный уровень.

Сбросы вышли на минимально возможный уровень.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

С 11 сентября 2023 года сбросы воды на Волжской ГЭС снизят до минимально возможной отметки. Причина - осенняя межень на Волге и Каме, и низкий объем притока на Волгоградском и других гидроузлах Волжско-Камского каскада. Режимы работы на ближайший месяц согласовали на заседании межведомственной рабочей группы, сообщили в Росводресурсах.

- Основной регулятор Нижней Волги – Куйбышевское водохранилище – будет работать со сбросами 4400 кубометров в секунду. Для замыкающего гидроузла каскада – Волгоградского, установлен режим в 4900-5050 кубометров в секунду, - рассказали в ведомстве.

Это самый низкий объем сброса воды на Волжской ГЭС, который позволит работать водозабору и обеспечивать волгоградцев питьевой водой. Влияет уровень воды в Волге и Каме и на судоходство. Нужно обеспечить навигацию до завершения сезона.

В августе приток в водохранилища составил 77% нормы. По прогнозу Росгидромета, в сентябре в водохранилища поступит 73% от нормы притока. Примерно такая же ситуация была в прошлом году.