Волжская ГЭС перешла на минимальные сбросы воды

Сбросы вышли на минимально возможный уровень. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

С 11 сентября 2023 года сбросы воды на Волжской ГЭС снизят до минимально возможной отметки. Причина - осенняя межень на Волге и Каме, и низкий объем притока на Волгоградском и других гидроузлах Волжско-Камского каскада. Режимы работы на ближайший месяц согласовали на заседании межведомственной рабочей группы, сообщили в Росводресурсах.

- Основной регулятор Нижней Волги – Куйбышевское водохранилище – будет работать со сбросами 4400 кубометров в секунду. Для замыкающего гидроузла каскада – Волгоградского, установлен режим в 4900-5050 кубометров в секунду, - рассказали в ведомстве.

Это самый низкий объем сброса воды на Волжской ГЭС, который позволит работать водозабору и обеспечивать волгоградцев питьевой водой. Влияет уровень воды в Волге и Каме и на судоходство. Нужно обеспечить навигацию до завершения сезона.

В августе приток в водохранилища составил 77% нормы. По прогнозу Росгидромета, в сентябре в водохранилища поступит 73% от нормы притока. Примерно такая же ситуация была в прошлом году.